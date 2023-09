A che ora Lazio-Torino oggi in tv, Serie A: programma 27 settembre, dove vederla, streaming, probabili formazioni

La Lazio di Maurizio Sarri è pronta a tornare in campo e, per giunta, in casa all’Olimpico: di fronte ci sarà il Torino di Ivan Juric. Subito una partita interessantissima in questo sesto turno di Serie A che è ufficialmente iniziato nella serata di ieri quando, la Juventus di Massimiliano Allegri (uscita vittoriosa) e il Lecce di Roberto D’Aversa si sono affrontate. E, quest’oggi, sarà il turno di ben sei partite, dunque dodici le squadre coinvolte.

Ma la sfida che si giocherà a partire dalle ore 20.45 tra i biancocelesti e i granata, affascina particolarmente. Ciro Immobile e compagni stanno vivendo un avvio di stagione a dir poco complesso. In massima serie, la Lazio, in cinque gare disputate ha racimolato solamente 4 punti, figli di una vittoria, un pareggio e ben tre sconfitte. Insomma il freno a mano resta tirato e servirà sbloccarsi, già da oggi magari, per lasciare le zone calde della classifica.

Ma non sarà semplice perché il Toro di Juric rende la vita difficile a tutte le formazioni pronte ad affrontarlo. Proprio l’altra squadra della Capitale, la Roma di José Mourinho, nell’ultimo turno ha sbattuto contro il muro piemontese sull’1-1. Quest’oggi, Zapata e compagni, proveranno nuovamente a stupire tutti.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio il palinsesto tv e streaming di Lazio-Torino, match valido per la 6a giornata della Serie A 2023/2024. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 251, Sky Sport 4K (canale 213), Sky Sport Calcio (canale 202) e in diretta streaming su DAZN, NOW, Sky Go.

CALENDARIO LAZIO-TORINO

Mercoledì 27 settembre

Ore 20.45 – Lazio-Torino – Diretta tv su Sky Sport 251, Sky Sport 4K (canale 213), Sky Sport Calcio (canale 202). Diretta streaming su DAZN, NOW, Sky Go

PROGRAMMA LAZIO-TORINO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport 251, Sky Sport 4K (canale 213), Sky Sport Calcio (canale 202), per gli abbonati.

Diretta streaming: DAZN, NOW, Sky Go, per gli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-TORINO

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Casale, Pellegrini; Kamada, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All. Sarri

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Ricci, Lazaro; Vlasic, Radonjic; Zapata. All. Juric

Foto: LaPresse