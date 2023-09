A che ora Italia-Stati Uniti di volley femminile e su che canale vederla in tv: programma e streaming

Domani, venerdì 22 settembre (ore 20.45), la Nazionale italiana di volley femminile affronterà gli Stati Uniti nel quinto incontro del torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024. Dopo aver sconfitto nell’ordine Corea del Sud, la Slovenia, la Thailandia e la Colombia, le azzurre sono al comando della Pool C a Lodz (Polonia) e sono in piena corsa per la conquista del pass a Cinque Cerchi.

Il regolamento prevede che solo le prime due classificate del raggruppamento approderanno alla rassegna olimpica e tutto si deciderà dal 22 al 24 settembre. Le nostre portacolori giocheranno contro le statunitensi, prima di affrontare la Germania e la Polonia. La sfida contro Team USA sarà molto difficile per le qualità delle americane e la loro capacità di tramutare la difesa in attacco.

Si prospetta una partita molto impegnativa che, in caso di successo, le ragazze tricolori ipotecherebbero il pass olimpico. In caso contrario, si dovranno battere le tedesche e giocarsi il tutto per tutto contro le padrone di casa della Polonia.

Di seguito il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della sfida tra Italia e USA, valida per il torneo Preolimpico di volley femminile. Gli incontri saranno trasmessi in diretta tv sui canali di Sky; in diretta streaming su Sky Go, NOW, Volleyball World Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

ITALIA-STATIUNITI VOLLEY FEMMINILE PREOLIMPICO

Venerdì 22 settembre

Ore 20.45 Italia vs USA

PROGRAMMA ITALIA VOLLEY AL PREOLIMPICO: COME VEDERE LE PARTITE IN TV E STREAMING

Diretta tv: canali Sky (palinsesto dettagliato da definire), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Volleyball World Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: LiveMedia/Valerio Origo