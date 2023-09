A che ora corre Jacobs domenica e in che gara: programma, tv, streaming

Marcell Jacobs tornerà in gara domenica 10 settembre a Zagabria (Croazia), sede dell’ultima tappa stagionale del World Continental Tour (livello gold, il secondo circuito internazionale itinerante per importanza). Il Campione Olimpico dei 100 metri non è rimasto soddisfatto della sua uscita di sabato scorso a Xiamen (Cina), dove in un appuntamento di Diamond League ha chiuso al settimo posto con il tempo di 10.05, e si è così voluto regalare un’altra occasione in terra europea.

Il velocista lombardo, capace di conquistare la medaglia d’argento con la 4×100 ai recenti Mondiali, punterà a migliorare lo stagionale di 10.05, eguagliato in Asia dopo averlo già timbrato in occasione della semifinale iridata (rimase fuori dall’atto conclusivo per quattro centesimi), e centrare il minimo per le Olimpiadi di Parigi (10.00) in modo da vivere in maniera più serena la preparazione invernale. La gara dei 100 metri all’interno del Meeting di Zagabria (Memorial Boris Hanzekovic) è prevista per le ore 18.32.

Marcell Jacobs dovrà fare i conti con il 22enne giamaicano Kishane Thompson, capace di correre in 9.91 ai Trials poche settimane fa. Saranno della partita anche l’altro giamaicano Oblique Seville (ieri sera impostosi in 10.01 a Bellinzona) e il kenyano Ferdinand Omanyala (9.84 in stagione), oltre allo statunitense Marvin Bracy e al giapponese Abdul Hakim Sani Brown.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, il palinsesto tv e streaming della gara dei 100 metri con Marcell Jacobs al Meeting di Zagabria. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), in diretta streaming su Sky Go e NOW, in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MARCELL JACOBS AL MEETING DI ZAGABRIA

Domenica 10 settembre

Ore 18.32 100 metri maschili, con Marcell Jacobs – Diretta tv su Sky Sport Uno

PROGRAMMA MARCELL JACOBS A ZAGABRIA: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

