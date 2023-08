Vuelta a España, italiani già tutti fuori classifica. Zana già distante, Tiberi saltato: si punterà alle tappe

La Vuelta a España è iniziata alla grande per l’Italia. Primo giorno con Lorenzo Milesi in Maglia Rossa, secondo con Andrea Piccolo a vestire il simbolo del primato ed Andrea Vendrame in terza piazza, cogliendo oggi la vetta della classifica a punti, mentre Damiano Caruso è andato in fuga giocandosi il successo parziale.

Purtroppo però, a livello classifica generale, non si può gioire nel Bel Paese. Mentre tutte le altre nazioni si fanno vedere davanti (anche Spagna e Francia con i giovanissimi Ayuso e Martinez), l’Italia sprofonda già dal primo arrivo in salita.

Difficile aspettarsi un Filippo Zana da classifica, soprattutto dopo i problemi avuti per la frattura della clavicola: l’ex campione italiano oggi è stato il migliore degli azzurri, 34mo ad 1’58”.

Ancor più indietro altri due corridori che potevano avere piccolissime ambizioni di classifica come Mattia Cattaneo ed Andrea Tiberi, veramente molto distanti, che però si sono messi al servizio dei compagni di squadra. Per tutti loro ora l’ambizione resterà quella di puntare a qualche tappa con delle fughe da lontano. Discorso simile per il già citato Caruso che ha anticipato i tempi andando in fuga da subito e rinunciando alla classifica.

Foto: Lapresse