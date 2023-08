Volley femminile, l’Italia vola in semifinale ai Mondiali Under 21: Adelusi scatenata, Brasile ko

L’Italia vola in semifinale ai Mondiali Under 21 di volley femminile. La nostra Nazionale ha sconfitto il Brasile per 3-1 (22-25; 25-15; 25-15; 26-24) nell’ultima partita della seconda fase a gironi e arriva all’appuntamento da dentro o fuori da imbattuta, con sei vittorie all’attivo. Le azzurre hanno avuto la meglio in rimonta ad Aguascalientes, surclassando la quotata compagine sudamericana (già regolare nella prima fase) nel match che metteva in palio il primo posto.

Le ragazze di coach Marco Mencarelli torneranno in campo nella giornata di sabato 26 agosto per affrontare il Giappone in semifinale, mentre dall’altra parte del tabellone si incroceranno Brasile e Cina. Dopo la finale persa nel 2019 contro le asiatiche e il trionfo del 2021 nell’atto conclusivo contro la Serbia (ma ai tempi la kermesse era di livello under 20), l’Italia torna a battagliare per il bersaglio pieno.

Prestazione sopra le righe da parte dell’opposto Anna Eniola Adelusi (23 punti, 3 muri), eccellenti anche le schiacciatrici Dominika Giuliani (19 punti, 3 muri) e Stella Nervini (16). In doppia cifra anche le centrale Katja Eckl (13 punti, 6 muri) affiancata da Giulia Marconato (7 punti, 3 muri) sotto la regia di Valentina Bartolucci, Manuela Ribechi il libero. Al Brasile non sono bastate Juliana de Andrade (12) e Helena Wenk (10).

