Volley, Italia eliminata ai Mondiali Under 19! Tonfo inatteso con la Corea del Sud, addio semifinali

L’Italia è stata clamorosamente eliminata ai quarti di finale dei Mondiali Under 19 di volley maschile. La nostra Nazionale partiva con tutti i favori del pronostico contro la Corea del Sud, ma a San Juan (Argentina) è crollata sotto i colpi della baldanzosa formazione asiatica e ha dovuto dire addio al sogno di conquistare una medaglia nella rassegna iridata di categoria.

Un brutto colpo per gli azzurri, che avevano tutte le carte in regola per ben figurare in una kermesse vinta nel 1997 e nel 2019. I ragazzi di coach Michele Zanin hanno sprecato un vantaggio di 23-21 e 24-22 nel primo set, crollando nella seconda frazione e non riuscendo a svoltare nel terzo parziale, dove hanno annullato tre match-point ai vantaggi prima di chinare definitivamente il capo.

Sfuma la possibilità di incrociare l’Iran in semifinale (chi vince si giocherà il titolo contro chi avrà la meglio tra USA e Francia) e bisognerà accontentarsi di sfidare il Belgio nella parte di tabellone che assegnerà il quinto posto. Pesano tantissimo i 33 errori di squadra commessi, contro i 15 degli avversari.

Il migliore in campo è stato lo schiacciatore Lorenzo Magliano, autore di 19 punti (3 muri), affiancato a fasi alterne da Marco Fedrici (6) e Alessandro Bristot (5). L’opposto Tommaso Barotto si è fermato a quota 14. Al centro Pardo Madi (4) e Federico Miraglia (2) sotto la regia di Giacomo Selleri, Flavio Morazzini il libero. A trascinare la Corea del Sud è stato uno strepitoso Lee Woojin con i sui 18 punti (3 muri), oltre alla splendida regia di Kim Gwanwoo (7 punti, 4 muri, 2 ace).

