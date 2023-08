Volley femminile, l’Italia trema con la Croazia ai Mondiali Under 19: ribaltone totale, si vola in semifinale

L’Italia ha tremato per più di un’ora, rischiando quella che sarebbe stata una clamorosa eliminazione ai quarti di finale dei Mondiali Under 19 di volley femminile. La nostra Nazionale ha perso i primi due set contro la Croazia, ma poi ha prontamente reagiato a Osijek ed è riuscita a rimontare, trascinando la contesa al tie-break.

Sotto per 3-6 e 8-10 nella frazione decisiva, le ragazze di coach Michele Fanni hanno nuovamente risalito la china e si sono meritate la qualificazione alla semifinale: domani (giovedì 10 agosto) torneranno in campo per fronteggiare la vincente del match tra USA e Brasile, mentre dall’altra parte del tabellone si sfideranno Giappone e Turchia.

L’Italia ha sconfitto la Croazia per 3-2 (22-25; 21-25; 25-20; 25-14; 15-13). Prestazione sontuosa da parte della schiacciatrice Lisa Esposito, autrice di 26 punti, che è stata affiancata di banda dalla capitana Erika Esposito (18 punti, 2 ace). In doppia cifra anche l’opposto Gaia Moroni (13 punti), che ha preso il posto di Merit Adigwe (8, 3 ace), e la centrale Linda Manfredini (15 punti, 4 ace), affiancata in reparto da Maia Carlotta Monaco (9). Ilaria Batte (3 punti) in cabina di regia, Anna Bardaro il libero. Alla Croazia non sono bastate Ana Burilovic (19), Mara Stiglic (15) e Tonka Bosnjak (12).

Foto: FIVB