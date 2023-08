Volley femminile, l’Italia travolge il Canada ai Mondiali Under 19: Manfredini top scorer

L’Italia prosegue la propria cavalcata ai Mondiali Under 19 di volley femminile. Dopo la vittoria conquistata ieri contro la Bulgaria, la nostra Nazionale ha travolto il meno quotato Canada con un secco 3-0 (25-12; 25-14; 25-19) e ha così infilato il secondo successo consecutivo nella rassegna iridata di categoria in corso di svolgimento a Szeged (Ungheria).

Le azzurre sono state nettamente superiori rispetto alle nordamericane e si confermano in testa alla classifica del gruppo C che comprende anche Thailandia, Brasile e Perù (queste ultime saranno le prossime avversarie della nostra Nazionale nella giornata di domani). L’Italia ha messo una seria ipoteca sulla qualificazione agli ottavi di finale, riservata alle prime quattro della graduatoria (sarà però importante ottenere un buon piazzamento in modo da avere un tabellone più agevole).

Prestazione sopra le righe da parte della centrale Linda Manfredini (15 punti, 4 muri), affiancata in reparto da Maia Carlotta Monaco (7, 4 ace). Doppia cifra per la schiacciatrice Erika Esposito (la capitana ha messo a segno 10 punti), affiancata di banda in maniera alternata da Lisa Esposito (7) e Giorgia Amoruso (4). Si sono alternate anche gli opposti Gaia Moroni (7 punti, 3 ace) e Merit Chinenyenwa Adigwe (6) sotto la regia di Ilaria Batte (3 punti).

