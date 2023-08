Volley femminile, l’Italia firma il poker ai Mondiali Under 19: Adigwe superba, Thailandia battuta

L’Italia prosegue baldanzosa la propria cavalcata ai Mondiali Under 19 di volley femminile. La nostra Nazionale ha sconfitto la Thailandia con un secco 3-0 (25-17; 25-17; 25-19) e ha così conquistato la quarta vittoria nella fase a gironi della rassegna iridata di categoria in corso di svolgimento a Szeged (Ungheria). Le azzurre sono sempre state in controllo di un incontro giocato sostanzialmente a senso unico e hanno surclassato le sempre rognose asiatiche, confermandosi al comando del gruppo C con 4 successi e 12 punti.

Le ragazze di coach Michele Fanni si giocheranno il primato nel raggruppamento nello scontro diretto contro il Brasile in programma domenica 6 agosto. L’Italia era già certa della qualificazione agli ottavi di finale, il testa a testa con le sudamericane sarà importante per poter godere di un tabellone sulla carta più agevole.

Prestazione magistrale dell’opposto Merit Chinenyenwa Adigwe, autrice di 16 punti (4 ace), ben spalleggiata dalle schiacciatrici Erika Esposito (11 punti per la capitana) e Lisa Esposito (9, 4 ace). Doppia cifra per la centrale Linda Manfredini (10 punti, 3 muri) affiancata in reparto da Princess Atamah (9 punti, 2 muri e 2 ace), buona regia di Ilaria Batte. Alla Thailandia non è bastata Kanchana Sisaikaeo (13).

Foto: FIVB