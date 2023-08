Volley femminile, l’Italia conquista il bronzo ai Mondiali Under 19. Giappone battuto al tie-break

L’Italia ha conquistato la medaglia di bronzo ai Mondiali Under 19 di volley femminile. Le azzurre hanno sconfitto il Giappone per 3-2 (19-25; 25-14; 22-25; 25-23; 16-14) nella finale per il terzo posto andata in scena a Osijek (Croazia). La nostra Nazionale, che ieri si era dovuta inchinare al cospetto degli USA in semifinale, si è confermata sul podio della rassegna iridata di categoria dopo i due trionfi del 2015 e del 2017 e i secondi posti del 2019 e del 2021 (va precisato che le precedenti quattro edizioni erano di livello under 18).

Le ragazze di coach Michele Fanni hanno saputo rimontare da 0-1 e 1-2, riuscendo a imporsi ai vantaggi di un tie-break estremamente concinato e avvincente. L’Italia ha fatto la differenza a muro (16 stampatone contor 5), mentre le asiatiche sono state più efficaci al servizio (10 ace contro 6) e hanno commesso meno errori (32 contro 36). A mettersi maggiormente in luce sono state le schiacciatrici Lisa Esposito (20 punti, 3 muri) e Nicole Piomboni (11), in doppia cifra anche l’opposto Merit Adigwe (10 punti, 2 muri).

Buona prova delle centrali Linda Manfredini (9 punti, 4 muri, 3 ace) e Maia Carlotta Monaco (7, 2 muri). C’è stato spazio anche per la capitana Erika Esposito (5 punti) e l’opposto Gaia Moroni (5) sotto la regia di Ilaria Batte, Anna Bardaro il libero. La rosa è completata dal martelo Giorgia Amoruso, dalla palleggiatrice Angela Coba e dalla centrale Princess Atamah. In serata USA e Turchia si fronteggeranno per la conquista del titolo.

Foto: FIVB