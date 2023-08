Volley femminile, l’Italia apre i Mondiali Under 19 con una vittoria: Adigwe scatenata, Bulgaria ko

L’Italia ha incominciato con una bella vittoria la propria avventura ai Mondiali Under 19 di volley femminile, iniziati oggi a Szeged (Ungheria). La nostra Nazionale ha sconfitto la Bulgaria per 3-1 (25-15; 25-19; 23-25; 25-9), incamerando il primo successo e portandosi in testa alla Pool C che comprende anche Brasile, Canada, Perù e Thailandia (le prime quattro classificate accederanno agli ottavi di finale). Le azzurre hanno dominato i primi due set, ma nella fase centrale del terzo parziale si sono fatte sorprendere dalle avversarie e non sono più riuscite a ricucire lo strappo, venendo così costrette alla quarta frazione per chiudere i conti.

Grande differenza al servizio (16 ace contro 8). Prestazione sopra le righe da parte dell’opposto Merit Adigwe (25 punti, 3 ace), in doppia cifra anche la centrale Linda Manfredini (16 punti, 6 ace) affiancata in reparto da Princess Atamah (6). Buona prova per le schiacciatrici Erika Esposito (11 punti con 2 ace per la capitana) e Lisa Esposito (8) sotto la regia di Ilaria Batte (5), Anna Bardaro il libero. Tra le fila della Bulgaria le migliori sono state le attaccanti Viktoria Koeva (15) e Mikaela Stoyanova (9). L’Italia tornerà in campo domani (mercoledì 2 agosto, ore 15.05) per fronteggiare il Canada.

Foto: FIVB