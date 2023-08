Volley femminile, l’Italia accarezza l’apoteosi ai Mondiali Under 21: la Cina vince al tie-break, azzurre d’argento

L’Italia non è riuscita nell’impresa di vincere i Mondiali Under 21 di volley femminile. La nostra Nazionale è stata sconfitta dalla Cina nella Finale giocata a Leon (Messico). Le azzurre speravano di conquistare il terzo titolo della storia dopo quelli vinti nel 2021 e nel 2011 (ai tempi la kermesse era a livello di under 20, a partire da questa edizione è stata allargata a livello anagrafico per omologarsi a quella maschile), ma le asiatiche hanno saputo rimontare da 0-1 e 1-2 e si sono imposte al tie-break in maniera schiacciante.

L’Italia ha perso il suo terzo atto conclusivo dopo quelli del 1997 e del 2019, mentre la Cina ha trionfato per la quarta volta dopo i sigilli del 1995, 2013, 2017. Le ragazze di coach Marco Mencarelli erano reduci da sette vittorie consecutive e hanno perso proprio sul più bello, dovendosi così accontentare della medaglia d’argento proprio come avevano fatto i ragazzi ai Mondiali Under 21. L’estate azzurra si chiude senza titoli iridati giovanili, visto che l’Under 19 femminile si era fermata al bronzo e l’Under 19 maschile era stata eliminata ai quarti di finale.

La Cina ha vinto con il punteggio di 3-2 (19-25; 25-23; 23-25; 25-22; 15-8), facendo la differenza a muro (14 contro 7) e sfruttando i 29 errori avversari. Prestazione sopra le righe da parte delle attaccanti Zhuang Yushan (23 punti, 2 muri) e Tang Xin (17 punti, 3 aces), in doppia cifra anche la centrale Wan Ziyue (15 punti, 4 muri). All’Italia non sono bastate la schiacciatrice Stella Nervini (21 punti), l’opposto Anna Eniola Adelusi (13 punti) e la centrale Giulia Marconato (12 punti, 4 muri). C’è stato spazio anche per l’altra bomber Virginia Adriano (11), 9 marcature per la schiacciatrice Dominika Giuliani e 8 punti per la centrale Katja Eckl sotto la regia di Valentina Bartolucci, Manuela Ribechi il libero.

Foto: FIVB