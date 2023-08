Volley femminile, Ekaterina Antropova può giocare per l’Italia! Attesa finita, la rivelazione di Abodi

Ekaterina Antropova potrà vestire la maglia azzurra agli Europei 2023. L’Italia difende il titolo vinto nel 2021 e questa è sicuramente un’ottima notizia per il CT Mazzanti, che si trova a disposizione una giocatrice che può ulteriormente migliorare la squadra italiana. Finalmente tutti gli aspetti burocratici per la naturalizzazione si sono risolti, come hanno confermato le parole del Ministro dello Sport Andrea Abodi, riportate dal collega Gian Luca Pasini su La Gazzetta dello Sport: “La situazione Antropova? Si è sbloccata, l’ho detto al presidente Manfredi”

Un rinforzo davvero importante quello della ventenne opposta nata in Islanda e poi cresciuta in Russia. Da capire ora cosa vorrà fare Davide Mazzanti, visto che Antropova gioca da opposta a Scandicci, ma in azzurro quello è il ruolo di Paola Egonu. Il CT azzurro potrebbe decidere di spostare Antropova da opposta a schiacciatrice, offrendo un’ulteriore carta offensiva di altissimo livello alla sua squadra.

Queste le parole di Mazzanti proprio sull’ingresso in nazionale della giocatrice della Savino del Bene: “Antropova si è integrata benissimo nel gruppo, sta facendo un grandissimo percorso e potrebbe essere una carta in più, per noi, in questo finale di stagione”.

Mazzanti non si è soffermato solo sull’arrivo in azzurro di Antropova, ma sempre alla Gazzetta dello Sport ha parlato anche dell’esclusione di due grandi leader delle precedenti nazionali come Cristina Chirichella e Monica De Gennaro, scegliendo altre giocatrici come guide per il gruppo: “Quello che ho fatto, dal punto di vista della squadra, è stato scegliere delle persone, in particolare Myriam Sylla e Anna Danesi come le persone a cui si dovrà ispirare la mia squadra, perché volevo darle una forma ben precisa e da lì volevo ripartire per fare questi utilimi due anni. Sono partito dalle persone, poi ovviamente oltre a quello io devo guardare i risultati e ciò che vedo in campo, dove ho notato alcune persone che avevano la possibilità di fare un percorso importante e ho fatto le mie scelte su questo”.

Gli Europei di pallavolo sono in programma dal 15 agosto al 3 settembre 2023 con l’Italia che ricopre il ruolo di paese ospitante e che giocherà a Monza, Firenze, Torino e Verona almeno fino alle semifinali, visto che queste insieme alla finale sono in programma in Belgio a Bruxelles.

FOTO: LPS