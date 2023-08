Volley, Europei 2023. Seconda giornata con doppia sorpresa: la Spagna demolisce la Bulgaria, Israele batte la Grecia

Doppia sorpresa nella seconda giornata di gare all’Europeo maschile con la Spagna che batte a domicilio 3-1 una deludente Bulgaria e Israele che sfrutta il fattore campo battendo 3-2 la più titolata Grecia.

A Varna va in scena lo show della Spagna contro una Bulgaria nettamente al di sotto delle aspettative. Non bastano Sokolov, Grozdanov e Nikolov gettato nella mischia dal terzo set per avere ragione di una Spagna ordinata ed esuberante che ha avuto in Ramon Fernandez ma soprattutto in Villena due finalizzatori inarrestabili. nel primo set, dopo una fase di equilibrio, c’è solo la Spagna nel finale per il 25-17 per gli iberici.

Nel secondo set i bulgari tengono il ritmo della formazione spagnola ma si trovano ben presto ad inseguire. Gli iberici tengono bene in fase cambio palla e fanno tesoro del vantaggio per vincere 25-21 e portarsi sul 2-0. L’ingresso di Nikolov dà slancio alla disattenta Bulgaria che parte bene nel terzo set e riesce accorciare le distanze con il punteggio di 25-21 ma nel quarto set si spegne in fretta la luce in casa bulgara. La Spagna gioca bene e si porta sul 16-10 e gestisce il vantaggio nel finale per il 25-19 che chiude il match. Nella Spagna 24 punti per Villena, 21 per Ramos Fernandez e 11 per Iribarne. Nella Bulgaria 22 punti per Sokolov e 11 per Nikolov.

Sorpresa anche a Tel Aviv dove Israele vince al tie break la battaglia con la Grecia. Parte forte la squadra di casa che domina il primo set e vince 25-17. Si gioca punto a punto nel secondo parziale deciso ai vantaggi con i greci che riescono a pareggiare il conto (29-27). La Grecia va sotto (14-16 e 19-21) nel terzo set ma nel finale con un break di 6-0 ribalta la situazione e vince 25-21.

Nel quarto set riparte di slancio Israele che guadagna un buon vantaggio dalle fasi iniziali e lo mantiene fino al 25-21 che trascina i rivali al tie break che si gioca punto a punto con le due squadre che si rincorrono con mai più di un punto di vantaggio: la volata finale premia Israele con il punteggio di 15-13. Per i padroni di casa 28 punti di David, 24 punti di Hershko, 13 di Goldrin e 10 di Sokolov. Per la Grecia 17 punti di Mouchlias, 16 di Petsias, 13 di Raptis e 12 per Protopsaltis.

Foto Cev