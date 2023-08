Volley, Ekaterina Antropova è una cittadina italiana: giuramento a Scandicci, può giocare gli Europei

Ekaterina Antropova è ora ufficialmente una cittadina italiana. La pallavolista ha giurato fedeltà alla Costituzione e alle Leggi della Repubblica italiana nel corso del pomeriggio odierno, presso il Comune di Scandicci. L’attaccante ha così completato l’iter burocratico per l’ottenimento della cittadinanza, che si era rivelato particolarmente lungo e complicato negli ultimi mesi, tanto da non permettere alla 20enne di partecipare alla Nations League.

La classe 2003, giocatrice di riferimento di Scandicci, potrà dunque militare in Nazionale già in occasione degli Europei 2023 di volley femminile, che scatteranno il prossimo 15 agosto con il confronto tra l’Italia e la Romania all’Arena di Verona. Ekaterina Antropova sarà un rinforzo importante per il CT Davide Mazzanti, che potrà usarla sia come opposto che come schiacciatrice.

L’attaccante si è allenata per tutta l’estate con la Nazionale e due giorni fa ha anche esordito in un’amichevole a porte chiuse contro la Serbia, giocando il terzo set di banda (con Paola Egonu opposto) e la quarta frazione nel ruolo di bomber. Tante le soluzioni tecniche e tattiche a disposizione in vista non soltanto della rassegna continentale, ma anche del torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024 che andrà in scena a settembre.

L’atleta ha espresso tutta la propria emozione dopo il giuramento: “È una giornata meravigliosa che attendevo da tanto tempo, voglio ringraziare la Federazione Italiana Pallavolo, il presidente del Coni Giovanni Malagò, il Ministro dello Sport Andrea Abodi, oltre a tutte le istituzioni e le persone che mi hanno sostenuto in questi mesi. Non vedo l’ora di indossare la maglia azzurra e scendere in campo per l’Italia”.

Foto: Federvolley