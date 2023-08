VIDEO Musetti-Droguet 2-3, US Open 2023: highlights e sintesi. Sconfitta che brucia per l’azzurro

Lorenzo Musetti è stato eliminato a sorpresa dal francese Titouan Droguet nel primo turno degli US Open 2023. Il toscano deve arrendersi in una giornata decisamente fuori da tutte le sue attese: spariscono i sogni di gloria ed entrano in scena i momenti di riflessione per un momento che non si sarebbe dovuto verificare.

Una performance, quella del toscano, che era parsa indirizzarsi nel verso giusto dopo un primo set che poteva anche avere dei tratti “classici”, considerato quanto accade di solito con i giocatori sfavoriti. Sul 3-2 del quarto set, però, sul numero 2 d’Italia è sceso il buio.

Delle cinque sconfitte azzurre (su cinque) quest’oggi, questa è quella che pesa in maniera maggiore: era Musetti l’unico con i reali favori del pronostico dalla propria parte. A questo punto per lui si aprono scenari di necessità di giocare ottimi tornei nel finale di anno.

L’Italia resta così senza rappresentanti nelle date dispari dell’ultimo Slam della stagione, potendosi così soltanto aggrappare per parecchi giorni alle date pari. Una situazione che si temeva, ma non su un così breve arco di tempo. Quanto a Droguet, è la prima volta assoluta di una sua gioia a un livello tra ATP e Slam.

MUSETTI-DROGUET, US OPEN 2023: HIGHLIGHTS E SINTESI



Foto: LaPresse / Olycom