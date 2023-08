VIDEO – Lo scambio da 46 colpi tra Sinner e Paul, il braccio di ferro vinto dall’azzurro

Jannik Sinner è in finale nel Masters1000 di Toronto e si giocherà il titolo, il più importante della sua ancor giovane carriera, con Alex De Minaur. Per arrivare a questo punto ha dovuto battere Tommy Paul, superato con un doppio 6-4.

Durante la partita Jannik ha vissuto numerosi momenti di tensione. Come nel secondo set: dopo il break che lo ha portato a giocare sul suo servizio, ha dovuto resistere per lungo tempo agli assalti dello statunitense, salvando più palle break. Come accaduto nel settimo gioco, con uno scambio infinito in un momento che avrebbe potuto cambiare la storia del match.

Quarantasei i colpi giocati da entrambi i giocatori, uno scambio concluso solo ed esclusivamente con l’errore di Tommy Paul. Un minuto intensissimo, di schiaffoni da fondo, a cui Jannik ha esultato rimanendo come una vera e propria statua di sale. Un braccio di ferro che ha pesato tantissimo nella partita.

VIDEO – LO SCAMBIO INFINITO TRA SINNER E PAUL

Foto: LaPresse