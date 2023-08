VIDEO Italia-Repubblica Dominicana Mondiali basket 2023: azzurri sconfitti dopo una partita a tre velocità

24 punti di Karl-Anthony Towns, e quelli erano attesi. 24 di Andres Feliz, e quelli erano molto meno attesi. Ancor meno lo era la sconfitta dell’Italia contro la Repubblica Dominicana, maturata in un contesto particolare e anche complesso da raccontare senza la vera visione di un confronto nel quale non sono stati i giocatori i soli protagonisti.

Al di là dell’espulsione di Pozzecco, al di là del bruttissimo terzo quarto degli azzurri, conta rimarcare un continuo di fischi sbagliati da parte della terna arbitrale, e quasi sempre a sfavore della Nazionale azzurra, rimasta spesso penalizzata da una protezione accordata a Towns che, forse, nemmeno LeBron James in NBA ha.

Com’è come non è, l’orgoglio azzurro c’è comunque stato, nel tentativo di rimonta finale arrivato fino al -3 in condizioni che pochissimi avrebbero osato sperare di vedere. Spissu, Tonut e Ricci hanno cercato fino all’ultimo di creare speranze, nonostante una buca pesantissima nella quale l’Italia era finita.

Adesso conta battere le Filippine per cercare di dare alla seconda fase un quadro di certezza, ma sarà senz’altro un confronto complicato perché i padroni di casa avranno dalla propria almeno 14.000 persone e una passione come, forse, non esiste e non può esistere al mondo se non in un altro Paese, la Lituania.

HIGHLIGHTS ITALIA-REPUBBLICA DOMINICANA MONDIALI BASKET 2023



Credit: Ciamillo