VIDEO Gianmarco Tamberi Campione del Mondo: il salto della vittoria a 2.36, tutti i balzi dell’azzurro

Gianmarco Tamberi si è laureato Campione del Mondo con uno splendido balzo da 2.36 metri piazzato al primo tentativo, battendo i due grandi rivali della vigilia, ovvero lo statunitense JuVaughn Harrison e il qatarino Mutaz Essa Barshim. Il 31enne si era presentato in terra magiara per conquistare l’unico titolo che mancava al suo glorioso palmares dopo l’apoteosi a cinque cerchi, il doppio sigillo continentale all’aperto e il trionfo europeo indoor, oltre alla vittoria ai Mondiali al coperto.

Il fuoriclasse marchigiano aveva aperto la gara con un errore a 2.25 e la finale era incominciata in salita, ma poi l’azzurro si è scatenato: 2.29 alla prima per ributtarsi nella mischia, 2.33 al debutto per ipotecare il podio, 2.36 al primo assalto per avvicinarsi alla medaglia d’oro. Miglior prestazione mondiale stagionale eguagliata. Di seguito i VIDEO dei salti trionfali di Gianmarco Tamberi ai Mondiali 2023 di atletica leggera.

VIDEO GIANMARCO TAMBERI: IL SALTO DELLA VITTORIA AI MONDIALI

VIDEO TUTTI I SALTI DI GIANMARCO TAMBERI AI MONDIALI

Foto: Lapresse