VIDEO Disastro sfiorato alla Vuelta a España 2023: volevano gettare 400 litri di olio per sabotare la tappa di ieri

Un inizio di Vuelta a España 2023 veramente da incubo. Le prime due tappe sono state colpite dal maltempo, con la cronometro a squadre ricca di polemiche anche in chiave oscurità. In più, nella seconda giornata, anche dei chiodi in strada con diverse forature segnalate.

Tutto ciò non è bastato, visto che si è rischiato il peggio. Ieri la polizia spagnola è riuscita a neutralizzare un attentato sulla corsa iberica: nel dettaglio due taniche da 400 litri di olio erano pronte per essere gettate al passaggio della carovana, collegate ad un complesso meccanismo che le avrebbe rovesciate proprio nel momento esatto in cui sarebbero arrivati i corridori.

Sono quattro le persone arrestate e poi rilasciate su cauzione. Per loro un’ordinanza restrittiva che vieta di avvicinarsi a meno 500 di metri dal percorso delle prossime tappe spagnole.

Questo il video rilasciato dalla polizia:

Con este mecanismo pretendían sabotear la etapa de ayer de #LaVuelta23 👉🏻Dos bidones con 400 litros de líquido que pretendían arrojar en la calzada al paso del pelotón 👉🏻Cuatro personas detenidas in fraganti en #Lleida pic.twitter.com/pzEZpILBZ6 — Policía Nacional (@policia) August 29, 2023

Foto: Lapresse