US Open, riscatto azzurro a New York: poker di uomini al 2° turno, sussulto delle donne

Calato il sipario sulla seconda giornata di incontri a Flushing Meadows (New York). Il day-2 degli US Open 2023 è stato quello del riscatto per il tennis italiano, dopo che nel primo giorno il bilancio era stato assai deficitario. Lo 0-5, tra cui il ko inatteso di Lorenzo Musetti contro il francese Titouan Droguet, era stato uno score deludente.

Sette i tennisti italiani, nel main draw maschile e femminile, chiamati in causa per invertire la tendenza e così è stato. Un perentorio 6-1 se si tirano le somme che può regalare un sorriso. Dagli uomini, quattro vittorie in altrettanti match disputati.

Jannik Sinner ha risposto presente contro il tedesco Yannick Hanfmann e con il punteggio di 6-3 6-1 6-1 ha fatto valere la sua superiorità. Nel secondo turno ci sarà un derby, dal momento che anche Lorenzo Sonego ha battuto il qualificato americano Nicolas Moreno de Alboran per 6-3 6-4 6-2. Di conseguenza, c’è già la certezza di un avere almeno un azzurro al terzo round dello Slam.

Molto bene anche Matteo Berrettini. C’erano tanti punti interrogativi sulle condizioni del romano, ma nell’esordio contro il francese Ugo Humbert (testa di serie n.29), Matteo è parso fisicamente ben preparato e i riflessi sul suo tennis si sono visti (6-4 6-2 6-2). Al prossimo round ci sarà da affrontare un altro transalpino, ovvero Arthur Rinderknech, e Berrettini sarà chiamato a confermare queste sensazioni.

Obiettivo centrato anche per Matteo Arnaldi (n.61 del mondo), opposto all’australiano Jason Kubler (n.87 del mondo). Una partita, però, condizionata dall’infortunio di quest’ultimo che, perso il primo set 6-3 e sotto 1-0 nel secondo, ha deciso di dire basta prima del tempo. Arnaldi darà seguito alla sfida “Italia-Francia”, dal momento che sul suo cammino ci sarà il giovane Arthur Fils.

Sorprendenti le ragazze, bisogna ammetterlo. Alla fine della fiera, solo Camila Giorgi si è dovuta arrendere a una Jessica Pegula (n.3 WTA) molto centrata e convincente, come certificato dal 6-2 6-2. Bravissime, infatti, Martina Trevisan e Lucia Bronzetti: la toscana, pur afflitta dai crampi, ha battuto la kazaka Putintseva, dimenticando il 6-0 del primo set e imponendosi al tie-break nei restanti parziali; la romagnola è stata autrice dell’impresa della giornata in casa Italia, sconfiggendo la ceca Barbora Krejcikova (n.12 del mondo) per 6-4 7-6 (3).

Trevisan nel secondo turno affronterà un ostacolo decisamente arduo, rappresentato da Marketa Vondrousova (n.9 del seeding e vincitrice di Wimbledon), mentre Bronzetti giocherà contro la tedesca Eva Lys (n.143 del ranking) e ci si augura sappia dare continuità al suo tennis.

Foto: LaPresse