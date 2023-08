US Open 2023, tante teste di serie eliminate nel primo turno: Holger Rune e Caroline Garcia guidano le fila

Chiuso il ciclo del primo turno nei due tabellini del singolare maschile e femminile agli US Open 2023. La domanda è la seguente: quali e quanti sono le teste di serie uscite di scena? In ambito maschile, sono nove i giocatori d’elite ad aver dovuto salutare New York, mentre tra le donne sono otto.

Indubbiamente, ha fatto rumore la battuta d’arresto di Holger Rune (n.4 del mondo) contro lo spagnolo Roberto Carballes Baena. Il danese, da un mese e mezzo, ha problemi fisici e quanto lamentato al ginocchio è solo l’ultimo dei dolori. Da capire la sua situazione, visto e considerate le scadenza post Flushing Meadows che avrà, ovvero i punti conseguiti l’anno scorso nella stagione autunnale. Un club di cui fanno parte anche il russo Karen Khachanov, fuori condizione, il canadese Felix Auger-Aliassime, autore di un 2023 molto deludente, e Lorenzo Musetti, molto sottotono contro il francese Titouan Droguet.

ELENCO TESTE DI SERIE TABELLONE MASCHILE

[4] Rune

[11] Khachanov

[15] Auger-Aliassime

[18] Musetti

[24] Griekspoor

[25] Bublik

[27] Coric

[29] Humbert

[31] Korda

Tra le donne, indubbiamente, a colpire l’attenzione degli appassionati sono state le sconfitte della francese Carolina Garcia, che l’anno scorso si spinse in semifinale, e della greca Maria Sakkari, in fase di rottura prolungata. Non un bel periodo anche per la ceca Krejcikova, sconfitta a sorpresa dalla nostra Lucia Bronzetti. Una lista in cui troviamo anche Elisabetta Cocciaretto, battuta dalla slovena Duvan.

ELENCO TESTE DI SERIE TABELLONE FEMMINILE

[7] Garcia

[8] Sakkari

[12] Krejcikova

[16] Kudermetova

[21] Vekic

[27] Potapova

[28] Kalinina

[29] Cocciaretto

Foto: LaPresse