US Open 2023, Matteo Berrettini al momento è fuori dai 60 nel ranking ATP. Ma negli Slam si trasforma…

Il primo passo è stato compiuto. Matteo Berrettini si è qualificato al secondo turno degli US Open 2023: il romano si è imposto in maniera netta contro la testa di serie n.29, Ugo Humbert, con il punteggio di 6-4 6-2 6-2. Una partita nella quale Matteo ha messo in mostra una buona condizione fisica.

Non è un mistero, quando Berrettini è in buona condizione, il suo tennis è molto più convincente, arrivando con un tempo migliore sulla palla e colpendo in maniera più precisa. Dovrà confermarsi “animale da Slam” il nostro portacolori perché la classifica “piange”. Sì, perché la pesante cambiale di 360 punti, visti i quarti di finale raggiunti l’anno scorso a New York, incede sull’attuale ranking di Berrettini.

Il -360, infatti, ha fatto precipitare il giocatore nostrano all’inizio del Major in posizione n.69 (797 punti). La vittoria di ieri è stata utile per dare una piccola scossa (n.63 virtuale con 832 punti). Tuttavia, per risalire la china si dovranno raggiungere almeno i quarti di finale e quindi ritrovare i 1147 punti (n.36 del ranking virtuale) della settimana precedente. Non sarà affatto semplice perché gli avversari saranno i seguenti: il francese Arthur Rinderknech al 2° turno; Gael Monfils/Andrey Rublev molto probabilmente al 3° turno; Hubert Hurkacz agli ottavi di finale.

Nomi piuttosto pesanti, considerando soprattutto il russo e il polacco n.8 e nel 17 del seeding. In tutto questo, se Matteo dovesse spingersi fino ai quarti, avrebbe poi il durissimo ostacolo rappresentato dall’altro russo Daniil Medvedev (n.3 del seeding), che non ha mai battuto. A seguire in semifinale Carlos Alcaraz (testa di serie n.1) o magari Jannik Sinner (testa di serie n.6) e in Finale Novak Djokovic (n.2 del seeding).

Di seguito l’andamento del ranking di Matteo Berrettini in relazione agli US Open 2023:

RANKING ATP MATTEO BERRETTINI / US OPEN 2023

Primo turno: 797 punti (n.69 del ranking virtuale)

Secondo turno: 832 punti (n.63 del ranking virtuale)

Terzo turno: 877 punti (n.58 del ranking virtuale)

Ottavi di finale: 967 punti (n.49 del ranking virtuale)

Quarti di finale: 1147 punti (n.36 del ranking virtuale)

Semifinale: 1507 punti (n.21 del ranking virtuale)

Finale: 1987 punti (n.17 del ranking virtuale)

Titolo US Open: 2787 punti (n.10 del ranking virtuale)

Foto: LaPresse