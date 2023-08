US Open 2023: la pioggia disturba le qualificazioni, Zeppieri vince il derby

La terza giornata delle qualificazioni degli US Open 2023 ha un solo, grande nemico: la pioggia. Nonostante l’organizzazione abbia provato a beffarla anticipando tutto il programma di un’ora, questa ha colpito sostanzialmente a metà dell’opera, impedendo la conclusione o l’inizio di numerosissimi match spostati al venerdì.

Dovremo per questa ragione attendere ancora allo scopo di scoprire se Andrea Vavassori e Stefano Travaglia potranno unirsi all’unico azzurro che, al momento, si è assicurato un posto al terzo turno, e cioè Giulio Zeppieri. Per lui successo per 6-3 6-4 nel derby con Alessandro Giannessi; gli basta un’ora e un minuto per chiudere la questione. Il passo decisivo passa dal francese Enzo Couacaud.

Nulla da fare invece per Raul Brancaccio che, partendo da sfavorito, non riesce a ribaltare il pronostico contro il kazako Timofey Skatov, numero 13 del tabellone cadetto e vittorioso per 6-4 6-3. Parimenti non va bene a Federico Gaio, che crolla nel terzo set con l’argentino Francisco Comesana: punteggio finale 6-3 5-7 6-1.

Nella quarta giornata, dunque, si avrà una situazione un po’ particolare, con due azzurri intenti a tentare di raggiungere il turno decisivo e un terzo che, invece, già vi si trova. Diventa inevitabile la conclusione di sabato, fatto insolito, ma non unico nel novero degli Slam quando la pioggia decide di agire contro le intenzioni organizzative. Per questo anche alcuni accoppiamenti azzurri di tabellone principale dovranno attendere più del dovuto. Il problema è che molta acqua è prevista anche oggi.

