US Open 2023, Jannik Sinner si allena a New York: messe alle spalle le fatiche di Toronto e Cincinnati

A lavoro per essere pronto. Lo avevamo lasciato un po’ sofferente a Cincinnati Jannik Sinner, dopo la sconfitta amara nel secondo turno del Masters1000 in Ohio. Il primo trionfo 1000 della carriera a Toronto (Canada) ha dato una grande gioia all’altoatesino, che poi nell’appuntamento immediatamente successivo non è riuscito a recuperare mentalmente e fisicamente per esprimersi al meglio.

La sconfitta contro Dusan Lajovic aveva fatto emergere anche alcuni dubbi sullo status fisico, alludendo a infortuni. Fortunatamente, niente di tutto questo si è palesato. A confermare il tutto sono gli allenamenti che Jannik sta portando avanti a New York in vista degli US Open.

L’obiettivo principale per tutti è il Major nella Grande Mela e il n.6 del mondo ha voglia di confermarsi ad alto livello in un contesto nel quale sono due i grandi favoriti: lo spagnolo Carlos Alcaraz e il serbo Novak Djokovic, finalisti a Cincinnati e protagonisti di un incontro eccezionale, vinto poi dall’asso nativo di Belgrado (Serbia) al tie-break del terzo set dopo quasi quattro ore di partita.

Il classe 2001 del Bel Paese è consapevole che per rivaleggiare con giocatori di questo tipo sarà necessario elevare il proprio livello, specialmente al servizio, aspetto nel quale Sinner ha fatto più fatica. Domani ci sarà il sorteggio a New York (ore 18.00 italiane) del tabellone principale e scopriremo il percorso del nostro portacolori.

