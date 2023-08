US Open 2023, il tabellone di Matteo Berrettini. Esordio contro Humbert nel quarto di Medvedev

Matteo Berrettini si presenta agli US Open 2023 tra tanti punti interrogativi. Rinfrancato dalla prestazione di Wimbledon, il romano ha fatto fatica a ritrovare quello smalto nei Masters1000 di Toronto e soprattutto di Cincinnati, dove la sconfitta per mano del canadese Felix Auger-Aliassime, giocatore che non vinceva una partita da maggio, è stato un chiaro campanello d’allarme.

Da capire, quindi, che Berrettini vedremo a New York. Matteo inizierà il proprio cammino, affrontando il mancino Ugo Humbert. Un tennista di classe che potrebbe mettere in difficoltà il nostro portacolori, specie se la sua mobilità non dovesse essere al meglio.

A seguire la successione prevede l’incrocio nel secondo turno contro uno tra il francese Rinderknech e l’argentino Schwartzman, prima di affrontare verosimilmente il russo Andrey Rublev al terzo turno. Un ostacolo particolarmente arduo per Berrettini. Negli ottavi potenziali, avversari eventuali potrebbero essere l’altro russo Karen Khachanov o il polacco Hubert Hurkacz, mentre nei quarti la testa di serie n.3, Daniil Medvedev, è l’indiziato numero uno.

A seguire i rivali potrebbero essere le prime due teste di serie, ovvero lo spagnolo Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, ma immaginare un Berrettini a questo punto del torneo è complicato.

Di seguito il tabellone:

TABELLONE MATTEO BERRETTINI US OPEN 2023

1° turno – Ugo Humbert

2° turno – Rinderknech/Schwartzman

3° turno – Qualificato/Monfils/Ruusuvuori/Rublev [8]

Ottavi di finale – Khachanov [11) / Hurkacz [17]

Quarti di finale – Medvedev [3]

Semifinale – Alcaraz [1]

Finale – Djokovic [2]

Foto: LaPresse