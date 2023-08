US Open 2023: Andy Murray si scaglia contro l’ordine di gioco. Anche Rune scontento

Andy Murray e Holger Rune sono uniti da un unico destino, quello delle proteste contro gli ordini di gioco dei primi due giorni agli US Open 2023. Lo scozzese e il danese non sono esattamente contenti di come sono trattati, sebbene per motivazioni diverse tra loro: andiamo a riepilogarle.

L’uomo che nel 2012 a New York vinse il primo Slam in carriera non le manda a dire ormai fin dalle lunghe e assurde notti di Melbourne: “Credo che non vada bene per nessuno. Quando i giocatori si lamentano di qualcosa, la gente ci manda a quel paese o ci dice di andare a lavorare in ufficio dalle 9 alle 17. Lo capisco. Ho la fortuna di giocare a tennis, ma alle 4 di mattina non aiuta lo sport, quando si sa che tutto il mondo se ne va per via dei trasporti pubblici, poi hai una partita col 10% di pubblico. Questo non c’è negli altri sport, è un male chiaramente, la ragione è puramente economica, non perché chi dirige i tornei pensa che sia buono per i giocatori“.

Ancora: “Se gli Slam vogliono iniziare le sessioni notturne alle 19:30, se vogliono metterci due match femminili va bene. Se vogliono giocare una partita maschile, credo che debba esserci solo quella, se non iniziano prima. Wimbledon deve ovviamente cambiare l’inizio delle partite e anticiparlo, smettere di avere una pausa di 20 minuti tra gli incontri. Può succedere qualche volta, ma deve farsi tutto il possibile per evitarlo. Credo sia giusto per i giocatori, non si può sperare che qualcuno recuperi se finisce alle 4:30“.

Quanto a Rune, il motivo del contendere è più semplice. Il danese è numero 4 del seeding, ma è stato posizionato come secondo match sul campo 5, fuori anche dai quattro principali, contro lo spagnolo Roberto Carballes Baena. Su Twitter (o X, come lo intende chi l’ha cambiato), ha postato polemicamente la mappa dello USTA National Tennis Center intitolato a Billie Jean King, domandando: “Questa è la mappa del sito degli US Open. Se trovate il campo 5, è dove gioco il mio primo match lunedì a seguire il primo“.

Usopen site map. In case you can find court 5, this is where I play my first match Monday followed by 11:00 @usopen #seeyou #lovemyfans #loveyoursupport pic.twitter.com/EfWkHJljLv — Holger Rune (@holgerrune2003) August 26, 2023

Foto: LaPresse