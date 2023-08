United Rugby Championship: Zebre Parma, arriva Dylan De Leeuw

Nuovo arrivo in casa Zebre, che in vista della prossima stagione hanno messo sotto contratto l’ex Springbok Under 20 Dylan De Leeuw. Seconda linea di 21 anni arriva dal DHL Western Province, con la quale vanta 8 presenze in Currie Cup.

Nato il 10 novembre 2001 a Somerset West nel distretto di Città del Capo, Dylan si forma presso l’High School Paul Roos Gymnasium. Nel 2019 firma con i DHL Western Province, indossando la casacca biancoceleste dalle giovanili fino alla prima squadra con cui ha recentemente concluso la stagione nella prima divisione della Currie Cup 2023.

Il 21enne, in campo nel 2021 col Sudafrica U20, è una seconda linea contraddistinta da forza fisica e atletismo, tecnica individuale, leadership in touche, oltre che da un’elevata etica del lavoro e maturità.

“Sono molto contento di unirmi alle Zebre. E’ una straordinaria opportunità di apprendimento e di crescita a livello personale e sportivo. Sarò una sorta di ‘spugna’: voglio assorbire e far tesoro di quanti più insegnamenti ed esperienze da chiunque. Al tempo stesso, darò il mio contributo al club per raggiungere traguardi e obiettivi ambiziosi” le parole di De Leeuw.

