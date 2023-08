Udinese-Catanzaro oggi, Coppa Italia: programma, orario d’inizio, tv e streaming

Dopo la fase preliminare, entrano in scena nella Coppa Italia 2023-2024 le prime formazioni di Serie A: alle 18.00 di quest’oggi, l’Udinese di Andrea Sottil farà il suo esordio nella competizione sfidando il Catanzaro neopromosso in Serie B. La vincente di questa partita incontrerà in autunno una tra Cagliari e Palermo ai sedicesimi.

La squadra friulana vuole puntare in alto in questa stagione: i bianconeri, dopo un inizio sorprendente, sono calati nella seconda parte dello scorso campionato, terminato poi in 12ma posizione. Finora, il calciomercato dell’Udinese non è decollato fino in fondo: sono partiti alcuni elementi importanti della squadra come Rodrigo Becao, Destiny Udogie e Roberto Pereyra, rimpiazzati con alcuni giovani interessanti, ma forse non pronti sin da subito, tra cui Lorenzo Lucca e Brenner, arrivato dal Cincinnati per 10 milioni di euro.

Discorso diverso per il Catanzaro: i giallorossi sono tornati in Serie B dopo un’assenza che durava dal 2006, al termine di un campionato stellare in cui i calabresi hanno dominato il girone C sin dalle prime giornate. La squadra di Vincenzo Vivarini sta lavorando per allestire una rosa competitiva che potrebbe stupire chiunque: sono arrivati in Calabria a titolo temporaneo due talenti puri come Luca D’Andrea dal Sassuolo e Giuseppe Ambrosino dal Napoli, ragazzi che si sono fatti notare anche con le nazionali giovanili azzurre.

La sfida tra Udinese e Catanzaro, primo turno della Coppa Italia 2023-2024, il cui via è programmato alle 18.00 di questo venerdì alla Udinese Arena di Udine, sarà visibile in tv su Italia 1, mentre la diretta streaming sarà garantita da Mediaset Infinity.

