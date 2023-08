Tutti alla ricerca del nuovo Kvara: chi può essere il super affare al Fantacalcio? La guida per scovare la miniera di gol

Al fantacalcio, si sa, l’obiettivo principe è la vittoria. Avere la soddisfazione di vincere il proprio campionato con gli amici lascia un retrogusto dolce alle proprie papille gustative. E per farlo, bisogna acquistare i giocatori giusti. Quelli dalla media voto migliore, chi ti garantisce tanti bonus. E a volte, pescare dal mazzo un giocatore inaspettato dà ancora più soddisfazione.

Quel giocatore preso un po’ per scherzo, un po’ nell’indifferenza generale, che vi esplode fra le mani e può diventare dal nulla un titolarissimo della vostra squadra, se non un top di lista. Un po’ come può essere stato, in molte leghe, Khvicha Kvaratskhelia in alcune aste di agosto, preso magari tra alcuni dubbi di tutti gli altri e invece diventato un vero e proprio trascinatore. E allora, chi possono essere quei colpi da ‘minima spesa, massima resa’ al fantacalcio? Parliamone un po’, con una avvertenza: metterli in questa lista non significa che esploderanno automaticamente. Quindi non pensate di farvi una squadra solo ed esclusivamente con loro a basso prezzo, sarebbe una tattica potenzialmente suicida.

Partiamo dai centrocampisti: prestate molta attenzione a Valentin Carboni. Trequartista argentino tutto fantasia ed estro, dopo essere cresciuto nelle giovanili dell’Inter va in prestito al Monza, ricongiungendosi al fratello Franco. Nonostante i soli diciotto anni, può trovare più spazio di quanto si pensi, potendo ricoprire il ruolo sia di Colpani che di Caprari nel 3-4-2-1 di Palladino. Sempre tra i brianzoli, un occhio di riguardo anche a Samuele Vignato, fresco campione d’Europa Under 19 con l’Italia: il talento c’è, ed è bello grande.

In casa Lecce è arrivato Hamza Rafia. Vi sembrerà strano pensare di puntare una minima spesa su un calciatore che lo scorso anno nemmeno dominava in C, ma è una mezzala che con il pallone potrebbe fare quello che vuole. Magari non ha tanti gol nel sangue, ma potrebbe garantirvi una buona quantità di +1. Altro nome del ‘sottosuolo’ fantacalcistico che può trovare parecchio spazio è Gaetano Oristanio al Cagliari, che nelle amichevoli estive ha fatto alzare più di un sopracciglio. Ma se volete l’affare supremo, potreste fiondarvi su Charles De Ketelaere, ormai in procinto di lasciare il Milan per l’Atalanta: in molti avranno ancora la scorsa stagione fallimentare e potrà pesare come un monito. Voi puntateci, senza strapagarlo, e aspettate che il suo talento si sprigioni.

In attacco non ci sono tanti nomi che stuzzicano l’appetito dei fantallenatori alla ricerca di affari. C’è molto clamore su Giorgi Kvernadze del Frosinone, georgiano come Kvara, ala sinistra come Kvara; avrà però bisogno di un momento per adattarsi, dorse sembra più adatto puntare sull’altra fascia con Giuseppe Caso, uno dei protagonisti della promozione con 9 gol e 3 assist. Zito Luvumbo è stato straprotagonista a Cagliari nella promozione dei rossoblù, facendo emergere il suo talento: trovategli un posto senza spendere cifre folli.

Poi c’è il brasiliano Brenner, che si è visto pochissimo nel ritiro dell’Udinese a causa di qualche guaio muscolare, ma un paio di anni fa era tra i giovani più in vista del panorama mondiale, segnando 18 reti in MLS nel 2022, con la maglia del Cincinnati. C’è concorrenza in avanti, ma se il talento c’è sarà suo il posto al fianco di Beto. E per chiudere, Sebastiano Esposito, che sta per andare in prestito al Verona: da tanto tempo parliamo del suo talento, ora c’è l’opportunità di dimostrarlo in Serie A per aiutare gli scaligeri nella lotta salvezza. Ed i fantallenatori incalliti a sorridere nel vederlo esplodere nell’incredulità dei propri amici che dicevano ad inizio asta ‘ma chi hai preso?’.

Foto: LaPresse