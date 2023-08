Tiro con l’arco, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo a Parigi: Test Event olimpico con 8 azzurri

La Coppa del Mondo 2023 di tiro con l’arco tornerà in scena a Parigi con un imperdibile appuntamento in programma dal 15 al 20 agosto. Nella capitale francese andrà in scena un vero e proprio Test Event in vista delle Olimpiadi 2024. Sarà lo splendido scenario dell’Esplanade des Invalides a ospitare la kermesse, che si disputa a due settimane dalla conclusione dei Mondiali. Ricordiamo che questo appuntamento rappresenta l’ultima occasione per gli arcieri di qualificarsi alle finali di Hermosillo (Messico, nel weekend del 9-10 settembre).

L’Italia sarà presente all’appuntamento con otto atleti. Tra gli uomini i riflettori saranno puntati su Mauro Nespoli (vincitore della terza tappa disputata ormai un paio di mesi fa a Medellin), Alessandro Paoli e Federico Musolesi, reduci dal quarto posto nella gara a squadre della rassgna iridata. Assisteremo anche all’esordio di Matteo Borsani nel massimo circuito internazionale itinerante. Tra le donne, invece, spazio a Tatiana Andreoli, Lucilla Boari, Roberta Di Francesco e Chiara Rebagliati, unica già qualificata ai Giochi Olimpici in virtù del bronzo conquistato ai recenti European Games.

CONVOCATI ITALIA COPPA DEL MONDO TIRO CON L’ARCO A PARIGI

MASCHILE: Mauro Nespoli, Alessandro Paoli, Federico Musolesi, Matteo Borsani.

FEMMINILE: Tatiana Andreoli, Lucilla Boari, Roberta Di Francesco, Chiara Rebagliati

Foto: World Archery