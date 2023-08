Tennis, solo in tre più forti di Sinner al momento? E verso gli US Open…

Jannik Sinner si è svegliato questo lunedì con il best ranking in carriera (n.6 del mondo) e un Masters1000 in bacheca. Sono otto i tornei vinti dall’altoatesino e, prossimo ai 22 anni, è un bilancio più che lusinghiero. La stagione dell’altoatesino finora è stata di grandissima consistenza e la posizione n.4 della Race ne è una logica conseguenza.

I RISCONTRI PIU’ SIGNIFICATIVI DI SINNER NEL 2023

Titolo ATP250 a Montpellier

Finale ATP500 a Rotterdam

Semifinale Masters1000 Indian Wells

Finale Masters1000 Miami

Semifinale Masters1000 Montecarlo

Semifinale Wimbledon

Titolo Masters1000 a Toronto

Un’annata in cui soprattutto sul cemento e sull’hard il nostro portacolori ha fatto vedere le cose migliori. Per questo, non è certo un’eresia ritenerlo tra i favoriti per il successo degli US Open 2023, dove l’anno scorso sfiorò il successo nei quarti di finale contro lo spagnolo Carlos Alcaraz, che poi vinse il titolo a New York. Non è casuale che le quote degli scommettitori, seguendo l’attuale Race, lo vedano come il quarto favorito:

QUOTE VINCENTE US OPEN 2023

Alcaraz 2.25

Djokovic 2.50

Medvedev 5.00

Sinner 10.00

Per essere ancora più competitivo e concorrere con chi lo precede, ovvero Alcaraz, Medvedev e Djokovic, servirà più continuità al servizio, visto che la risposta è forse la migliore, come quella di Nole, nel circuito ATP. Di conseguenza, non resta che godersi lo spettacolo in vista di Flushing Meadows.

