Tennis, Jack Draper: “Spero di non subire più infortuni fino a fine stagione, adesso devo ritrovare fiducia”

Ritorno vincente per Jack Draper. A distanza di oltre tre mesi dallo strappo al tendine subito al Roland Garros 2023 nel corso del match contro Tomas Martin Etchverry, il britannico (attualmente n.118 al mondo) è tornato ieri sera a disputare un incontro nel circuito maggiore (settimana scorsa aveva invece giocato al Challenger di Winnipeg in Canada) e si è imposto al primo turno ATP 250 di Winston-Salem contro il portoghese Nuno Borges con un netto 6-3 6-1 in appena 55 minuti di gioco. Il classe 2001 ha così raggiunto ai sedicesimi di finale il già qualificato olandese Tallon Griekspoor (testa di serie n.2).

Dopo la vittoria contro Borges, Draper è stato intervistato dall’ATP. Il britannico ha esordito parlando dell’infortunio del Roland Garros: “Spero di non subire più infortuni da qui alla fine della stagione. Penso che con questo tipo di infortuni, in particolare ai tendini, devi fare molta attenzione e ci vuole tempo per recuperare la forma completa”.

Il classe 2001 sa di non essere ancora al massimo della forma: “Non sono al pieno della forma e solo il giocare tante partite può fare al caso mia. La settimana scorsa (al Challenger di Winnipeg, ndr), al mio rientro in campo, ho commesso tanti doppi falli, sintomo di una mancanza di reattività mia personale”.

Il nativo di Sutton, che nel 2022 si è messo in grande mostra soprattutto con la vittoria di quattro titoli Challenger e il raggiungimento dei quarti di finale al Masters 1000 di Montreal (risultati che gli hanno permesso di arrivare fino alla posizione numero 38 del ranking ATP), ha poi proseguito: “L’anno scorso ho ottenuto grandi risultati che mi hanno dato l’energia giusta per affrontare questa stagione. Ma ora, dopo esser stato a lungo fermo, ho l’impressione che cominci un’altra annata. Devo ritrovare la mia fiducia nelle cose che faccio. Ci sono alti e bassi, ma sto cercando, specie in allenamento, di fare il massimo per continuare a migliorare“.

Il britannico ha concluso dicendo: “Ho giocato solo sei o sette tornei quest’anno. È stata una grande sfida trovare la giusta forma fisica e rimanere sul campo da tennis. Il mio obiettivo numero uno è evitare gli infortuni perché so che il mio tennis è abbastanza buono quando riesco ad allenarmi e a giocare con continuità”.

Foto: LaPresse