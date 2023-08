Tennis, gli italiani impegnati a Winston Salem e Cleveland la prossima settimana. Sinner riposa

Quest’oggi, domenica 20 agosto, ci saranno le attesissime finali di Cincinnati (Alcaraz-Djokovic quella maschile e Gauff-Muchova quella femminile), ma allo stesso tempo inizieranno anche l’ATP 250 di Winston-Salem e il WTA 250 di Cleveland, tornei che vedranno sicuramente la partecipazione di due rappresentanti del Bel Paese (diventerebbero tre nel caso in cui Martina Trevisan riuscisse a qualificarsi per il tabellone principale di Cleveland). Questi ultimi due eventi saranno gli ultimi prima dell’inizio degli US Open 2023 (28 agosto-10 settembre).

A Winston-Salem ci sarà soltanto un italiano presente, ovvero Marco Cecchinato. L’italiano classe 1992 esordirà contro l’australiano Max Purcell (reduce dall’eliminazione ai quarti a Cincinnati per mano di Carlos Alcaraz) e se vincerà se la vedrà poi con il finlandese Emil Ruusuvuori (già ai sedicesimi in quanto testa di serie numero 16). Riposeranno invece tutti gli altri azzurri, compreso Jannik Sinner, che dopo il magnifico trionfo al Masters di Toronto e la successiva eliminazione al secondo turno del 1000 di Cincinnati (l’altoatesino è stato sconfitto dal serbo Dusan Lajovic per 6-4 7-6) ha ora bisogno di concentrarsi al massimo sugli allenamenti per perfezionare la condizione fisica in vista degli US Open.

Per quanto riguarda il WTA di Cleveland, invece, l’italiana già certa di un posto nel tabellone principale è Jasmine Paolini. A questa potrebbe poi aggiungersi Martina Trevisan, oggi impegnata nell’ultimo turno delle qualificazioni contro la cinese Xiyu Wang. Il main draw è già stato sorteggiato: Paolini dovrà sfidare la statunitense Emma Navarro.

Foto: LiveMedia/Massimiliano Carnabuci – LivePhotoSport.it