Stasera si scoprono le ultime qualificate alla Champions League: la situazione dei playoff e chi parte favorito

Questa sera andranno a concludersi in maniera ufficiale gli spareggi per l’ingresso alla fase a gironi della Champions League 2023-2024. Dopo una lunga trafila iniziata già a fine giugno, siamo finalmente pronti a scoprire quali saranno le ultime sei squadre che entreranno nella lista delle 32 grandi che prenderanno parte alla prossima edizione della massima competizione per club. L’attesa è palpabile, con le emozioni che non mancheranno.

Napoli, Inter, Lazio e Milan, le quattro squadre italiane che sono qualificate per l’edizione in arrivo, attendono al varco quali saranno queste squadre che andranno a definire il lotto completo delle formazioni che saranno inserite nelle urne di Nyon (Svizzera) per il sorteggio del 31 agosto. Le squadre erano suddivise in Campioni e Piazzate, per cui andiamo a conoscere nello specifico come si sono svolti e come si stanno svolgendo i duelli.

CAMPIONI

La sfida tra gli israeliani del Maccabi Haifa e gli svizzeri dello Young Boys ha visto emergere in scioltezza gli elvetici che, dopo lo 0-0 dell’andata hanno chiuso i conti al ritorno con un secco 3-0. Molto più combattuto il duello tra i norvegesi del Molde e il Galatasaray. Dopo il 3-2 dell’andata, è arrivato un 2-1 a Istanbul che ha garantito al club turco di avanzare senza grossi patemi.

Questa sera capiremo se saranno i belgi dell’Anversa oppure i greci dell’AEK Atene a passare al turno successivo. All’andata i biancorossi hanno vinto 1-0 in casa e proveranno a difendere il vantaggio minimo. Nell’ultimo accoppiamento, i polacchi del Raków Częstochowa se la vedranno contro i danesi del Copenaghen. All’andata i danesi hanno vinto per 1-0 al Miejski Stadion Piłkarski Raków e faranno di tutto per confermare il punteggio acquisito.

PIAZZATE

Per quanto riguarda questi accoppiamenti, rimane da disputarsi un tiratissimo Rangers Glasgow-PSV. La sfida d’andata ha visto il risultato di 2-2 ad Ibrox, per cui questa sera in Olanda tutto sarà rimesso in palio in una partita che si annuncia quanto mai tirata. Ieri i portoghesi del Braga hanno staccato il pass per la fase ai gironi contro i greci del Panathinaikos. Dopo il 2-1 dell’andata infatti è arrivato un successo per 1-0 in Grecia che ha deciso ogni discorso.

Foto: LaPresse