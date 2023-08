Stasera l’ultima edizione della Supercoppa Europea con i vincitori della Champions League! Come cambierà la competizione e chi partecipa

L’edizione 2023 della Supercoppa Europea di calcio segnerà un momento importante nella storia di questa competizione. Il match (il 48° di questa manifestazione) che metterà di fronte i campioni continentali del Manchester City e il Siviglia (squadra vincitrice dell’Europa League) e che si giocherà allo Stadio Geōrgios Karaiskakīs di Atene, sarà l’ultimo che si disputerà con la formula consueta.

L’esordio assoluto, giova ricordarlo, si è tenuto nel 1973 e ha visto il successo dell’Ajax contro i Rangers Glasgow. Le prime edizioni della Supercoppa si sono disputate con la formula dell’andata e ritorno, fino al 1984 con Juventus-Liverpool (2-0) la prima assegnata in partita unica. Un format che, tuttavia, ha preso piede in pianta stabile solamente a partire dal 2000 con il Galatasaray che ha superato il Real Madrid per 2-1.

Dal 2024, quindi, le cose cambieranno. Non è ancora arrivata l’ufficialità della UEFA, ma gli scenari possibili dovrebbero essere due. Secondo L’Equipe si sfideranno la vincitrice dell’Europa League e quella della Conference League, con l’introduzione di un Torneo di Apertura in estate, con la vincitrice della Champions League e altri tre top club.

Dall’altro canto, invece, la formazione vincitrice della Champions League passerà ad un nuovo formato che prevede una Final Four. Attualmente non sono ancora stati però definiti i criteri per stabilire le formazioni partecipanti. In poche parole dovremmo assistere alla UEFA Super Cup (ovvero la Supercoppa europea) e alla UEFA Europa Super Cup.

Foto: LaPresse