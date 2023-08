L’Italia ha strabiliato nelle batterie della 4×100 ai Mondiali 2023 di atletica leggera. I Campioni Olimpici sono finalmente tornati in auge a due anni di distanza dall’apoteosi di Tokyo e hanno confezionato una prova decisamente rimarchevole a Budapest. Gli azzurri hanno corso in 37.65, ovvero la miglior prestazione mondiale stagionale, due centesimi in meno rispetto a quando fatto dagli USA nella serie precedente. La nostra Nazionale, che oggi ha siglato il secondo crono tricolore (a 15 centesimi dal record nazionale corso in occasione del trionfo a cinque cerchi), ha rimesso insieme i pezzi dopo una stagione terribile come quella precedente (fuori dagli atti conclusivi ai Mondiali e agli Europei) e ha dimostrato di poter battagliare per un risultato da sogno nella capitale ungherese.

Tutti gli elementi hanno saputo rispondere presente nell’appuntamento più importante dell’annata agonistica e si sono guadagnati la qualificazione alla finale di sabato 26 agosto, dove davvero tutto è possibile, e dove cercare una magia assoluta. Occorrerà fare la gara perfetta per provare ad agguantare il risultato di spessore, si scatterà dalla corsia 5 e occorrerà andare via puliti, senza sbagliare i cambi e sfruttando al meglio l’eccellente lanciato di Marcell Jacobs (in grande ripresa), il cuore di Filippo Tortu nell’ultima frazione, la buona partenza vista oggi dall’emergente Roberto Rigali e la seconda curva di un convincente Lorenzo Patta.

I favoriti della vigilia sono inevitabilmente gli USA di Noah Lyles (due volte Campione del Mondo tra 100 e 200 metri) e Fred Kerley (iridato sui 100 nel 2022). La Giamaica spaventa con Ackeem Blake e Oblique Seville, la Gran Bretagna potrà contare su Zharnel Hughes (9.83 sui 100 in stagione) e Jeremiah Azu. Da non sottovalutare il solido Giappone di Abdul Hakim Sani Brown e il Sudafrica di Akani Simbine. Appaiono oggettivamente più attardate la Francia e il Brasile.

FINALE 4X100 MASCHILE AI MONDIALI

Corsia 2: Brasile

Corsia 3: Francia

Corsia 4: Gran Bretagna

Corsia 5: Italia

Corsia 6: Giamaica

Corsia 7: Sudafrica

Corsia 8: USA

Corsia 9: Giappone

Foto: Colombo/FIDAL