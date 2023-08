Sorteggio Champions League stasera: dove vederlo in tv e streaming, orario esatto, programma e fasce

Signore e signori, inizia ufficialmente la Champions League. L’edizione 2023-2024 della massima competizione europea per club prenderà il via solamente tra 19 e 20 settembre ma l’attesissimo sorteggio (che sarà effettuato al Grimaldi Forum di Montecarlo) prenderà scena nella serata odierna a partire dalle ore 18.00.

Quale sarà la squadra che succederà al MAnchester City che nello scorso mese di giugno nella finale di Istanbul ha piegato la resistenza dell’Inter? Lo inizieremo a scoprire a partire da questa sera. Nelle urne ovviamente vedremo presenti anche le quattro 4 squadre italiane che prederanno parte alla edizione 2023-2024 ed e ntreranno in scena quindi Inter, Lazio, Milan e Napoli.

Come saranno suddivise le squadre nelle varie urne? In prima fascia troveranno posto i campioni in carica del Manchester City, il Bayern Monaco, il PSG, il Barcellona, il Benfica, il Feyenoord e il Siviglia (vincitrice dell’Europa League). In questa urna sarà inserito il Napoli campione d’Italia.

Nella seconda fascia sarà di scena l’Inter. Assieme ai nerazzurri troveremo Real Madrid, Arsenal, Manchester United, Borussia Dortmund, Atletico Madrid, Porto e Red Bull Lipsia. Anche in questo caso, quindi, un vero e proprio parterre de roi. La squadre in terza fascia saranno, al momento, Red Bull Salisburgo, Shakthar Donetsk, Stella Rossa, Lazio e Milan, mentre in quarta, attenzione al Newcastle di Sandro Tonali, assieme a Real Sociedad, Celtic Glasgow, Union Berlino e Lens.

Prima Fascia – Napoli , Barcellona, Manchester City, Bayern Monaco, Benfica, PSG, Siviglia e Feyenoord

– , Barcellona, Manchester City, Bayern Monaco, Benfica, PSG, Siviglia e Feyenoord Seconda fascia – Borussia Dortmund, Real Madrid, Manchester United, Atletico Madrid, Lipsia, Porto, Arsenal e Inter

– Borussia Dortmund, Real Madrid, Manchester United, Atletico Madrid, Lipsia, Porto, Arsenal e Terza fascia – Lazio , Salisburgo, Milan , Shakhtar Donetsk, Stella Rossa, Braga, Copenaghen, PSV

– , Salisburgo, , Shakhtar Donetsk, Stella Rossa, Braga, Copenaghen, PSV Quarta fascia – Lens, Newcastle, Union Berlino, Real Sociedad, Young Boys, Galatasaray, Anversa, Copenaghen

PROGRAMMA SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE OGGI

Ore 18.00 Sorteggio fase a gironi Champions League – diretta su Sky Sport 24, 20 Mediaset

CALENDARIO SORTEGGIO CHAMPIONS LEAGUE: COME VEDERLO IN TV O STREAMING

Diretta tv: Sky Sport 24 (200), 20 Mediaset (151 di Sky)

Diretta streaming: SkyGO e NOW per Sky, Mediaset Infinity

