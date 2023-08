Sky o DAZN, dove vedere Verona-Roma stasera? Calendario, programma, tv e streaming

Questa sera, sabato 26 agosto a partire dalle ore 20.45, il Verona di Marco Baroni aprirà le porte del Bentegodi alla Roma di José Mourinho. Ritorna quindi la Serie A 2023/2024 e in particolare il secondo turno della massima serie. Interessantissima la sfida tra gli scaligeri e i capitolini che certamente proveranno a dare spettacolo. Nella prima uscita stagionale i gialloblù hanno ottenuto subito un + 3 grazie alla vittoria ottenuta contro l’Empoli al Castellani.

Insomma un avvio di campionato promettente per i veneti che, davanti al proprio pubblico, cercheranno sicuramente di ripetersi e fare bene. Discorso differente per la compagine della Capitale, che dovrà già riscattarsi. Nell’esordio stagionale all’Olimpico contro la Salernitana, la scorsa settimana, la Roma ha ottenuto solamente un punto. I campani sono riusciti infatti a bloccare il risultato sul 2-2 grazie a una splendida doppietta di Candreva.

Ma attenzione perché anche in casa giallorossa è arrivata un’importante doppietta: quella di Andrea Belotti, letteralmente on fire e voglioso anche lui di riscatto. Vedremo se questa sera Dybala e compagni riusciranno a imporsi sul Verona. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio il palinsesto tv e streaming di Verona-Roma, match valido per la 2a giornata della Serie A 2023/2024. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Zona DAZN e in diretta streaming su DAZN.

CALENDARIO VERONA-ROMA

Sabato 26 agosto

Ore 20.45 Verona-Roma– Diretta tv su Zona DAZN. Diretta streaming su DAZN

PROGRAMMA VERONA-ROMA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Zona DAZN, per gli abbonati.

Zona DAZN, per gli abbonati. Diretta streaming: DAZN, per gli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA-ROMA

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Dawidowicz, Hien; Terracciano, Hongla, Folorunsho, Doig; Ngonge, Mboula; Bonazzoli. All. Baroni

Indisponibili: Henry, Lazovic, Hrustic, Braaf

Henry, Lazovic, Hrustic, Braaf Squalificati: –

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Kristensen, Cristante, Aouar, Zalewski; Pellegrini, Dybala, Belotti. All. Mourinho

Indisponibili: Kumbulla, Abraham

Kumbulla, Abraham Squalificati:

