Sky o DAZN, dove vedere Verona-Roma? Canale esatto tv e streaming, programma, orario e palinsesto

Messo in archivio il turno d’esordio della Serie A 2023-2024, è tempo di iniziare a pensare alla seconda giornata, che si giocherà a partire dalla giornata di domani (26-28 agosto). Il massimo campionato italiano di calcio darà conferme rispetto a quanto visto in questo fine settimana o ribalterà tutto?

Uno dei match più interessanti di questo secondo impegno stagionale sarà, senza ombra di dubbio, quello che metterà di fronte Hellas Verona e Roma sabato 26 agosto alle ore 20.45 allo stadio Bentegodi del capoluogo veneto. Una sfida che metterà in palio 3 punti e non solo, dato che le due squadre sono reduci da un avvio ben differente tra di loro.

I padroni di casa scaligeri, infatti, nella prima uscita stagionale sono passati per 1-0 in casa dell’Empoli e hanno iniziato davvero con il piede giusto la loro annata, cercando di dare il via ad un campionato ben diverso da quello scorso. Dall’altra parte, invece, la Roma di José Mourinho che ha sofferto e non poco contro la Salernitana (2-2 finale) e che deve essere ancora completata in fase di mercato.

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora

Il match tra Verona e Roma sarà visibile in streaming su DAZN. Su Sky potrà essere seguito (previo abbonamento) su ZONA DAZN (214) e anche in streaming su NOW e SkyGO.

CALENDARIO SECONDA GIORNATA SERIE A 2023-2024

Sabato 26 agosto

Ore 20.45 Hellas Verona-Roma – diretta su DAZN

PROGRAMMA SERIE A: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky tramite ZONA DAZN (214 di sky) previo abbonamento,

Diretta streaming: DAZN, NOW e SkyGO per ZONA DAZN

Foto: LaPresse