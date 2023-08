Sky o DAZN, dove vedere Milan-Torino? Canale esatto tv e streaming, programma, orario e palinsesto

La Serie A 2023/2024 è pronta a tornare in campo. Tante le emozioni vissute nel corso della prima giornata e adesso ci troviamo ad assaporare la vigilia del secondo turno. Non a caso domani, sabato 26 agosto, scenderanno in campo diverse squadre tra cui il Milan di Stefano Pioli e il Torino di Ivan Juric, alle ore 20.45. I rossoneri e i granata si affronteranno a San Siro e si prospetta un grandissimo match: vedremo se le formazioni rispetteranno i pronostici.

Nell’esordio stagionale in massima serie, Leao e compagni hanno regalato spettacolo al Dall’Ara di Bologna. 0-2, con entrambe le reti siglate nel corso dei primi 45′ minuti, ma assoluti protagonisti i nuovi acquisti. Ha brillato Reijnders così come Pulisic, vera e propria spina nel fianco della difesa felsinea. Vedremo se i Diavoli riusciranno a ripetersi anche davanti il proprio pubblico: di certo punteranno a un +3 che sancirebbe un grande avvio di campionato.

Il Torino di Sanabria e compagni invece ha pareggiato all’esordio con il Cagliari neopromosso. Uno scialbo 0-0 che certamente darà la carica ai piemontesi. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio il palinsesto tv e streaming di Milan-Torino, match valido per la 2a giornata della Serie A 2023/2024. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 251, Sky Sport 4K, Sky Sport Summer (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202). La diretta streaming, invece, avverrà su DAZN, Sky Go e NOW.

CALENDARIO MILAN-TORINO

Sabato 26 agosto

PROGRAMMA MILAN-TORINO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Foto: LaPresse