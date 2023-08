Sky o DAZN, dove vedere Inter-Monza? Canale esatto tv e streaming, programma, orario e palinsesto

Siamo finalmente arrivati alla prima giornata della Serie A 2023-2024! Il massimo campionato italiano di calcio ci proporrà subito un incontro di cartello, dato che sabato 19 agosto alle ore 20.45, vivremo un interessante Inter-Monza, un derby lombardo che rappresenta subito una vera e propria insidia per i padroni di casa.

Come dimenticare i precedenti di un anno fa? I match tra nerazzurri e biancorossi hanno prodotto un rocambolesco 2-2 a Monza (non privo di polemiche) e una storica vittoria della squadra di mister Palladino a San Siro. Proprio lo stadio Giuseppe Meazza sarà il palcoscenico del match d’esordio, che metterà di fronte i finalisti della scorsa Champions League alla sorpresa della scorsa annata.

L’Inter ha visto importanti cambiamenti nella finestra estiva del calciomercato (non ultimo l’approdo proprio dell’ex monzese Carlos Augusto sulla fascia sinistra) e si presenta ai nastri di partenza del campionato con la chiara intenzione di puntare allo scudetto. Dall’altra parte, invece, i monzesi vogliono stupire ancora e, con gli innesti di esperienza di Gagliardini e dell’ex di turno D’Ambrosio, proveranno a iniziare subito con il piede giusto.

La sfida tra Inter e Monza sarà in streaming su DAZN. Su Sky potrà essere seguito su Sky Sport Summer (201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 4K (213) e anche in streaming su NOW e SkyGO.

CALENDARIO INTER-MONZA

Sabato 19 agosto

Ore 20.45 Inter-Monza – diretta su Sky e DAZN

PROGRAMMA INTER-MONZA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Summer (201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 4K (213)

Diretta streaming: DAZN, NOW e SkyGO

Diretta Live: OA Sport

