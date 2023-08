Sky o DAZN, dove vedere Fiorentina-Lecce oggi? Calendario, programma, tv e streaming

Manca sempre meno alla sfida tra Fiorentina e Lecce valevole per la giornata numero due della Serie A 2023-2024: alle 18.30 di questa domenica entrambe le squadre, dopo le vittorie ottenute con Genoa e Lazio all’esordio stagionale, vanno alla caccia di altri tre punti che le permetterebbero di rimanere a punteggio pieno.

La squadra di Vincenzo Italiano ha la necessità di far rifiatare i suoi uomini più importanti nella giornata odierna: giovedì c’è il ritorno dei playoff di Conference League con il Rapid Vienna, un appuntamento che i toscani non possono fallire dopo la sconfitta rimediata in Austria per 1-0. L’allenatore ex Spezia farà quindi ruotare la sua squadra, cosa che già caratterizza normalmente la gestione tecnica di Italiano, ma per il prossimo impegno europeo questo concetto andrà ancor di più ad accentuarsi.

C’è molta fiducia intorno al Lecce di Roberto D’Aversa: alla vigilia del campionato, i giallorossi non erano visti di buon occhio, visto un mercato poco altisonante compiuto dal DT Pantaleo Corvino, ma i nuovi volti dei salentini hanno stupito la maggior parte degli addetti ai lavori. Dopo il successo meritato ottenuto contro la Lazio per 2-1, D’Aversa cercherà di strappare almeno un punto contro una Fiorentina rimaneggiata, un’occasione importante per continuare la striscia positiva iniziata la scorsa settimana.

La sfida tra Fiorentina e Lecce, il cui via è programmato per le ore 18.30 allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, sarà visibile in streaming su Dazn.

CALENDARIO FIORENTINA-LECCE OGGI

Domenica 27 agosto

Ore 18.30 Fiorentina-Lecce – Diretta streaming su Dazn

PROGRAMMA FIORENTINA-LECCE: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: non prevista.

Diretta streaming: Dazn.

