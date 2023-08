Sky o DAZN, dove vedere Bologna-Milan stasera? Calendario, programma, tv e streaming

La prima giornata della Serie A 2023-2024 sta per volgere al termine: alle 20.45 di questa sera il Milan di Stefano Pioli andrà di scena a Bologna per chiudere il programma relativo al turno iniziale del nuovo campionato.

C’è tanta attesa per il nuovo Milan: la squadra rossonera è la formazione che ha cambiato di più la propria rosa tra le big del nostro calcio, e la curiosità per vedere in mostra i tanti nuovi acquisti cresce giorno dopo giorno. Christian Pulisic, Tijjani Reijnders e Ruben Loftus-Cheek sono i nomi più interessanti che, con tutta probabilità, faranno il loro esordio da titolare con la maglia del Diavolo.

Il Bologna di Thiago Motta, invece, ha già disputato un match in questa stagione: i rossoblù sono scesi in campo per il primo turno della Coppa Italia 2023-2024 contro il Cesena, battuto 2-0 con i gol del giovane Tommaso Corazza e di Joshua Zirkzee il quale, con la partenza di Marko Arnautovic in direzione Milano sponda Inter, sarà il titolare nel ruolo di centravanti del reparto offensivo felsineo.

La sfida tra Bologna e Milan, il cui via è programmato per le 20.45 allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna, verrà trasmessa in streaming su Dazn.

CALENDARIO BOLOGNA-MILAN OGGI

Ore 20.45 Bologna-Milan – Diretta streaming su Dazn

PROGRAMMA BOLOGNA-MILAN: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: non prevista.

Diretta streaming: Dazn.

Foto: Lapresse