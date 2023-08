Serie A, tutte le quote per le scommesse: chi vince lo scudetto, chi retrocede, chi va in Europa

È l’Inter la grande favorita per lo scudetto e, di conseguenza, anche per la qualificazione alla prossima Champions League.

Gli operatori di scommesse, in questo senso, sono abbastanza unanimi: i nerazzurri hanno una quota che oscilla tra 2,5 e 3 e una quota media per la qualificazione in Champions di 1,11.

Una media simile a quella del Napoli (1,12), ma gli azzurri sono dati a 4 per la riconferma tricolore.

Allo stesso livello la Juventus (4) e poco più indietro il Milan (4,3), che hanno anche la medesima quota per la qualificazione alla massima competizione continentale di calcio per club: 1,27 di media.

A seguire le romane: i giallorossi sono dati a 2,31 in Champions e a 12 per lo scudetto, la Lazio rispettivamente a 3,55 e 15,6. I bookmakers non escludono un piazzamento nelle prime quattro da parte dell’Atalanta (5,75), ma molto difficilmente nel successo in campionato (33,3).

Per quanto riguarda la lotta salvezza, Frosinone, Lecce e Verona hanno quote medie inferiori a 2. I ciociari sono i principali candidati alla Serie B secondo le agenzie di scommesse: 1,36. A seguire, appunto, salentini (1,64) e scaligeri (1,86).

Secondo i bookmakers saranno dunque loro le squadre che lasceranno la Serie A. Quotate leggermente meglio Cagliari (2,21) e Genoa (2,38), mentre Salernitana (4) ed Empoli (4,3) offrono più garanzie agli operatori di scommesse.

Foto: LaPresse