Serie A in tv oggi (26 agosto), chi gioca e dove vedere le partite in streaming: calendario, programma, orari e palinsesto

La Serie A 2023/2024 ritorna quest’oggi, sabato 26 agosto, con quella che sarà la seconda giornata del torneo. Durante lo scorso weekend la massima serie ha iniziato inesorabilmente il proprio corso e lo farà sino alla 38esima giornata. Tante già le emozioni vissute così come le partite interessanti che, in questo turno che verrà non mancheranno. Si inizierà in data odierna alle 18.30 con due match e si concluderà, sempre con due incontri, alle 20.45.

Nel tardo pomeriggio vedremo scendere in campo, allo Stripe per la precisione, il Frosinone di Eusebio Di Francesco e l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. I ciociari, neopromossi, nel primo turno di massima serie hanno affrontato, sempre tra le mura amiche, il Napoli di Rudi Garcia, perdendo in rimonta per 1-3. La voglia di riscatto è tanta ma dall’altra parte ci sarà una solida Atalanta che alla prima di campionato ha rifilato due reti al Sassuolo, ottenendo il primo +3.

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora

Allo stesso orario, ma all’U-Power Stadium, il Monza di Raffaele Palladino battaglierà con l’Empoli di Paolo Zanetti. Sia i brianzoli che i toscani, nel primo turno, hanno perso rispettivamente contro Inter e Verona e vorranno riscattarsi subito dopo il primo passo falso stagionale. Più tardi invece, e a chiudere, troveremo due incontri affascinanti.

Il primo sarà quello tra il Milan di Stefano Pioli e il Torino: i rossoneri accoglieranno i granata a San Siro sull’onda dell’entusiasmo dopo la vittoria contro il Bologna in cui hanno brillato i nuovi arrivati Reijnders e Pulisic soprattutto. Infine, il Verona, tenterà di ripetersi dopo il +3 ottenuto al Castellani, ma dall’altra parte del campo del Bentegodi ci sarà una Roma che vorrà dimenticare immediatamente il 2-2 contro la Salernitana all’Olimpico. Ecco di seguito dunque, la Serie A in tv oggi: il calendario e il programma.

SERIE A IN TV OGGI (26 AGOSTO)

Sabato 26 agosto

Ore – 18.30 – Frosinone-Atalanta – Diretta tv su Sky Sport 251, Sky Sport Calcio (canale 202). Diretta streaming su DAZN, NOW, Sky Go

Ore – 18.30 Monza-Empoli– Diretta tv su Zona DAZN 2. Diretta streaming su DAZN

Ore – 20.45 – Milan-Torino– Diretta tv su Sky Sport 251, Sky Sport 4K, Sky Sport Summer (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202). Diretta streaming su NOW, Sky Go, DAZN

Ore – 20.45 – Verona-Roma– Diretta tv su Zona DAZN. Diretta streaming su DAZN

PROGRAMMA SERIE A OGGI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Frosinone-Atalanta:

Diretta tv: Sky Sport 251, Sky Sport Calcio (canale 202), per gli abbonati.

Sky Sport 251, Sky Sport Calcio (canale 202), per gli abbonati. Diretta streaming: NOW, Sky Go, DAZN, per gli abbonati.

Monza-Empoli:

Diretta tv: Zona DAZN 2, per gli abbonati.

Zona DAZN 2, per gli abbonati. Diretta streaming: DAZN, per gli abbonati.

Milan-Torino:

Diretta tv: Sky Sport 251, Sky Sport 4K, Sky Sport Summer (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), per gli abbonati.

Sky Sport 251, Sky Sport 4K, Sky Sport Summer (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), per gli abbonati. Diretta streaming: NOW, Sky Go, DAZN, per gli abbonati.

Verona-Roma:

Diretta tv: Zona DAZN, per gli abbonati.

Zona DAZN, per gli abbonati. Diretta streaming: DAZN, per gli abbonati.

Foto: LaPresse