Serie A 2023-2024, Napoli in scioltezza con il Sassuolo. Retegui-gol, il Genoa passa sulla Lazio

La domenica della seconda giornata della Serie A 2023-2024 volge al termine: nella serata di oggi, il Napoli di Rudi Garcia ospitava il Sassuolo di Alessio Dionisi, mentre la Lazio di Maurizio Sarri era di scena all’Olimpico con il Genoa di Alberto Gilardino.

Seconda vittoria di fila per il Napoli: gli azzurri si impongono per 2-0 sul Sassuolo, rimanendo così a punteggio pieno dopo due incontri, Partenza fulminea per i partenopei con Raspadori che centra il palo al 1′ da pochi passi. Il Napoli continua ad attaccare e, al 15′, conquista un calcio di rigore per un intervento in ritardo di Boloca commesso ai danni di Politano: Osimhen non tradisce dal dischetto, sbloccando così il risultato. Gli azzurri continuano a pressare, ma non riescono a creare occasioni pericolose fino all’intervallo.

Secondo tempo che inizia da dove era finito il primo, con Osimhen che sfiora per due volte in 5′ la doppietta. Al 51′ il Sassuolo rimane in 10 uomini per l’espulsione di Maxime Lopez, punito dall’arbitro Giua per aver protestato in maniera veemente nei suoi confronti riguardo una punizione non fischiata a favore della sua squadra. Otto minuti più tardi, il Napoli conquista un altro calcio di rigore per un fallo di mano di Toljan sul colpo di testa di Rrahmani, ma Raspadori spedisce il pallone sulla traversa. Al 64′, i partenopei riescono a raddoppiare grazie a Di Lorenzo, il quale sfrutta l’assist del neoentrato Kvaratskhelia e col destro batte Consigli. Azzurri che vanno vicini al tris con Elmas e Simeone, ma il risultato rimane fermo sul 2-0.

Primo successo in campionato per il Genoa: il Grifone sbanca l’Olimpico per 1-0 grazie al primo gol in Serie A di Mateo Retegui, mentre la Lazio rimane inchiodata a zero punti in classifica. Avvio deciso dei rossoblù che sfiorano il vantaggio con Retegui, il quale però non colpisce bene il pallone di testa da solo. Al 12′, il Genoa colpisce un palo con Vasquez, il quale trova una traiettoria anomala dalla destra che per poco non beffa Provedel, infilato però al 16′ dal colpo di testa di Retegui, perfetto nel tap-in sul tiro di Frendrup parato dal portiere della Lazio. Biancocelesti che crescono con il passare dei minuti, reclamando un rigore per un contatto tra Bani e Zaccagni nell’area genoana.

Lazio che entra in campo con un altro piglio nella ripresa: due interventi di Martinez su Zaccagni e Luis Alberto tengono in piedi il Genoa che, al 65′, trema sulla traversa colpita da Immobile, con il capitano biancoceleste che stampa il pallone sul montante con un pallonetto morbido con cui aveva scavalcato il portiere. I capitolini continuano a premere, schiacciando i genoani nella propria area di rigore, non trovando però il pertugio giusto per sfondare. Nel finale la partita si innervosisce, e i rossoblù fanno meno fatica a contenere le azioni offensive laziali, rischiando anche di raddoppiare con Ekuban, il cui mancino in velocità sfiora il palo al 89′.

Foto: Lapresse