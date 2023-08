Serie A 2023-2024, l’Inter non tradisce a Cagliari: Dumfries e Lautaro firmano la vittoria nerazzurra

Si è chiuso il secondo turno della Serie A 2023-2024 con la sfida tra Cagliari e Inter delle 20.30 di questa serata: i nerazzurri danno continuità al successo al debutto con il Monza, battendo anche la squadra di Claudio Ranieri per 2-0 alla Unipol Domus. La formazione di Simone Inzaghi si unisce a Napoli, Milan e Verona in testa alla classifica con 6 punti, mentre i sardi registrano il primo risultato negativo del campionato.

Come prevedibile è l’Inter a fare la partita, non trovando però immediatamente il pertugio per far male: al 14′ Lautaro sfiora il vantaggio, colpendo il palo con una conclusione mancina al volo dopo un campanile alzato da Makoumbou. Sette minuti dopo, i nerazzurri riescono a sbloccare il risultato con Dumfries, il quale sfrutta il pallone consegnatogli da Thuram per infilare Radunovic sul secondo palo. Il Cagliari prova a scuotersi immediatamente con Nandez prima, Pavoletti poi, ma al 30′ l’Inter raddoppia con Lautaro Martinez, al terzo centro in campionato: Thuram combina con Dimarco sulla sinistra, l’esterno azzurro vede il taglio del Toro che sterza su Augello, andando poi a segno con il destro.

Nel secondo tempo i ritmi si abbassano, complice l’entrata in campo più morbida dei nerazzurri, i quali gestiscono con tranquillità il risultato. Col passare dei minuti, si accende però Zito Luvumbo, stellina angolana del Cagliari, entrato al 35′ per sostituire l’acciaccato Pavoletti: il 21enne riesce a mettere in difficoltà la difesa interista grazie al suo dinamismo innato, caratteristica che crea grattacapi ai centrali di Simone Inzaghi. L’apice del rischio viene raggiunto al 73′, quando Cuadrado e Bastoni entrano in ritardo sull’attaccante all’interno dell’area di rigore meneghina, ma per Fabbri il contrasto è regolare. Ciò nonostante, il Cagliari non riesce a creare reali occasioni da gol, se non per un tiro strozzato da Azzi al 90′ tutto solo davanti alla porta, anzi è l’Inter a sfiorare il tris con Calhanoglu, il quale all’86’ prende in pieno il palo con il destro.

Foto: Lapresse