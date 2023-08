Scamacca va comprato al Fantacalcio? Quanti gol può segnare e quanto costa: occhio all’asta

La stagione sta per prendere il via a livello di Serie A. L’edizione 2023-2024 del massimo campionato italiano di calcio scatterà ufficialmente sabato 19 agosto alle ore 18.30 con gli anticipi Frosinone-Napoli e Empoli-Hellas Verona. Di pari passo, come tradizione, anche il FantaCalcio è pronto ai nastri di partenza con la sua solita carica di emozioni.

Tra gli spunti più importanti di questo ultimo periodo di calciomercato c’è, ovviamente, l’approdo di Gianluca Scamacca all’Atalanta. La punta ex Sassuolo e West Ham è sbarcato a Bergamo agli ordini di mister Gasperini e andrà a fare reparto con un altro neo-arrivato, ovvero il maliano El Bilal Tourè per formare una coppia davvero interessante.

Cari amici Fantallenatori, siete pronti a puntare sull’attaccante romano classe 1999? Quale versione vedremo? Quella prolifica e in rampo di lancio del Sassuolo, oppure quella con pochi guizzi in edizione londinese? Iniziamo con il dire che Gianluca Scamacca nel listone del Fantacalcio ha una valutazione di 25 crediti.

Una cifra corposa che conferma come le attese sull’ex West Ham siano elevate. Giocare in una squadra di Gasperini, solitamente, garantisce un bel bottino di gol e assist e, proprio per questo motivo, non andrà persa l’occasione di averlo tra le proprie fila. La coesistenza con El Bilal Tourè, Lookman e company sarà tutta da creare ma, come si ha insegnato il FantaCalcio negli ultimi anni, mai farsi sfuggire un giocatore della Dea!

