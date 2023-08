Scacchi, World Cup 2023: Nepomniachtchi perde agli spareggi con Gujrathi ed esce agli ottavi

Il quinto turno della FIDE World Cup di scacchi 2023 è ufficialmente andato in archivio al termine degli spareggi odierni, che hanno emesso gli ultimi verdetti in vista della fase successiva della manifestazione valevole anche come qualificazione per il Torneo dei Candidati 2024. A Baku c’era grande attesa quest’oggi per l’unico ottavo del tabellone maschile rimasto in bilico dopo le partite a cadenza classifica.

Alla fine il russo Ian Nepomniachtchi ha dovuto alzare bandiera bianca a cospetto di Vidit Gujrathi, che raggiunge così l’azero Nijat Abasov ai quarti di finale. L’indiano ha avuto la meglio sul finalista dell’ultimo Mondiale per 4-2, vincendo entrambe le sfide rapid da 10 minuti+10″ dopo aver raggiunto la patta nelle prime due partite di spareggio da 25 minuti con 10 secondi di incremento a mossa.

Gli altri quarti di finale vedranno in azione il norvegese numero 1 al mondo Magnus Carlsen contro l’indiano Dommaraju Gukesh, l’italo-americano Fabiano Caruana contro lo statunitense Leinier Dominguez ed il teenager indiano Rameshbabu Praggnanandhaa contro il connazionale Arjun Erigaisi. Per accedere al Torneo dei Candidati, sarà necessario raggiungere le semifinali della Coppa del Mondo.

Spareggi decisivi per stabilire invece le ultime tre semifinaliste del tabellone femminile, dopo la vittoria della cinese Tan Zhongyi maturata ieri sulla georgiana Bella Khotenashvili nei match a cadenza standard. L’asiatica se la vedrà con la russa Aleksandra Goryachkina, capace di spuntarla per 4,5-3,5 contro l’indiana Harika Dronavalli dopo due partite blitz. Stesso copione anche tra Anna Muzychuk e la tedesca Elisabeth Paehtz, con l’ucraina in trionfo per 4,5-3,5 dopo il secondo match blitz di spareggio. 3-1 finale nella serie invece per la bulgara Nurgyul Salimova, capace di eliminare agli spareggi la giovane russa Polina Shuvalova.

Foto: FIDE / Stev Bonhage – chess.com